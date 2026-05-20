Auto sulla folla Modena a nervi tesi | in piazza Cgil e Forza Nuova Scontri polizia-antagonisti

A Modena si sono verificati momenti di tensione tra forze dell’ordine e gruppi antagonisti durante una manifestazione in piazza. Un’auto ha investito alcuni presenti, generando scontri tra polizia e manifestanti. La piazza era occupata da persone appartenenti a sindacati e a gruppi di estrema destra. Sono stati riportati feriti tra i partecipanti e alcuni agenti, mentre sul luogo sono intervenuti numerosi mezzi delle forze dell’ordine. La scena è stata caratterizzata da un clima di nervosismo e confusione.

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Modena, 20 maggio 2026 – La rabbia, il livore, lo sgomento. Ma anche la comunità che si ritrova, gli atti di eroismo, la compassione per i feriti. Le emozioni che Modena sta vivendo – dopo l’auto criminale sulla folla in centro – si riversano nelle piazze. Oggi è stata la volta di due presidi contrapposti. Da una parte Forza Nuova e i suoi leader Roberto Fiore e Luca Castellini: mobilitazione “al fianco del popolo modenese” nel segno del fallimento “tragico dell’esperimento multirazziale”. Tensione, polizia in assetto anti-sommossa, fumogeni, spintoni tra antagonisti che protestano “contro i fascisti” e forze dell’ordine. Dall’altra – qualche ora prima – la manifestazione antifascista targata Cgil a cui aderisce anche il Pd: “Non servono i piromani che calano in città per soffiare sul fuoco dell’odio e della paura”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto sulla folla, Modena a nervi tesi: in piazza Cgil e Forza Nuova. Scontri polizia-antagonisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Torino, antagonisti scatenati in piazza: scontri con la poliziadi Francesca Galici – Primo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per... Primo Maggio di “lotta”, antagonisti in piazza a Torino. Scontri con la poliziaPrimo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato... Modena: al tanto acclamato e pubblicizzato presidio di Forza Nuova si presentano solo in 40. Il leader: Voi in Emilia avete la mafia, risultato dell’antifascismo. Ho nostalgia del fascismo perché la mafia l’aveva eliminata reddit Auto sulla folla, Modena a nervi tesi: in piazza Cgil e Forza Nuova. Scontri polizia-antagonistiUna settimana ad alta tensione per la città dopo l’auto piombata sulla folla: allerta per le manifestazioni. Alla fine spintoni fra centri sociali e forze dell’ordine ... ilrestodelcarlino.it Auto sulla folla a Modena, Salim El Koudri più volte furioso al telefono: analisi sul dispositivoSalim El Koudri l'autore della tentata strage a Modena con l'auto sulla folla, ha fornito il codice di sblocco del suo telefono: il racconto dei vicini ... virgilio.it