Caraibi la portaerei Nimitz schiera la flotta contro Cuba e Venezuela

Una portaerei americana si trova nel Mar dei Caraibi, accompagnata da una flotta militare, con l’obiettivo di monitorare le attività nelle vicinanze di Cuba e Venezuela. La presenza di questa unità navale è stata confermata ufficialmente e si inserisce in un contesto di crescente tensione nella regione. Le autorità militari stanno valutando l’utilizzo di nuove tecnologie laser per la difesa contro i droni in volo e per eventuali operazioni di controllo o intervento. La presenza di apparecchiature cinesi a Cuba viene considerata come un possibile elemento di preoccupazione nelle strategie militari statunitensi.

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