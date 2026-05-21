Moda accordo tra Unioncamere e Confindustria per formazione e lavoro | interessate oltre 50 mila Pmi

Un accordo tra le camere di commercio e le associazioni industriali riguarda il settore della moda. L’intesa coinvolge più di 50.000 piccole e medie imprese e mira a rafforzare i programmi di formazione e le opportunità di lavoro. La collaborazione tra le due realtà si concentrerà su iniziative volte a migliorare le competenze nel settore e a favorire l’occupazione. La partnership si inserisce in un progetto più ampio di integrazione tra sistema camerale e industriale.

Consolidare e sviluppare la collaborazione tra sistema camerale e sistema industriale nella formazione delle competenze e nella transizione scuola-lavoro nel settore moda: è lo scopo dell’ accordo quadro tra Unioncamere, Confindustria Moda e Confindustria Accessori Moda, siglato stamane a Roma dai vertici delle rispettive associazioni. La filiera della moda e degli accessori rappresenta uno dei comparti più rilevanti del Made in Italy per capacità produttiva, radicamento territoriale, occupazione e presenza internazionale. Il settore conta infatti oltre 50mila imprese e circa 500mila addetti. Un’intesa per ridurre il mismatch tra scuola e imprese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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