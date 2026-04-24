Confindustria Moda asse Italia-Brasile | intesa su formazione competenze

Confindustria Moda e rappresentanti delle industrie italiane e brasiliane hanno raggiunto un accordo per collaborare sulla formazione di competenze nel settore moda. L’obiettivo è preparare figure professionali in grado di facilitare l’ingresso dei prodotti italiani nel mercato brasiliano e viceversa. L’intesa mira a sviluppare programmi di formazione condivisi, con un focus sulla crescita di competenze tecniche e manageriali nel campo della moda, per favorire lo scambio commerciale tra i due Paesi.

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