Mobilità annuale docenti 2026 le differenze principali tra assegnazioni provvisorie e utilizzazioni

Al termine delle procedure di mobilità territoriale e professionale previste per quest’anno, i risultati saranno ufficializzati il 29 maggio. Dopo questa data, i docenti che non sono soddisfatti delle assegnazioni o delle sedi in cui sono stati collocati potranno partecipare alla mobilità annuale. Questa fase permette di richiedere spostamenti interni alla stessa provincia o tra diverse province, offrendo un’opportunità di modificare l’assegnazione in base alle proprie preferenze. Le differenze principali tra assegnazioni provvisorie e utilizzazioni riguardano le modalità e i tempi di assegnazione.

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