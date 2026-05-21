Mobilità annuale docenti 2026 le differenze principali tra assegnazioni provvisorie e utilizzazioni
Al termine delle procedure di mobilità territoriale e professionale previste per quest’anno, i risultati saranno ufficializzati il 29 maggio. Dopo questa data, i docenti che non sono soddisfatti delle assegnazioni o delle sedi in cui sono stati collocati potranno partecipare alla mobilità annuale. Questa fase permette di richiedere spostamenti interni alla stessa provincia o tra diverse province, offrendo un’opportunità di modificare l’assegnazione in base alle proprie preferenze. Le differenze principali tra assegnazioni provvisorie e utilizzazioni riguardano le modalità e i tempi di assegnazione.
Al termine delle procedure di mobilità territoriale e professionale, i cui esiti si conosceranno il prossimo 29 maggio, il personale docente non soddisfatto dai movimenti o non contento della sede in cui presta servizio, entra nella fase della cosiddetta mobilità annuale. Si tratta di una procedura amministrativa che generalmente prende il via a partire dal mese di giugno, entra nel vivo con l'invio telematico delle istanze in genere nei primi giorni di luglio e si conclude, da qualche anno a questa parte, con la pubblicazione dei provvedimenti entro la prima metà di agosto. Ma perché ricorrere a questi movimenti e in che cosa differiscono? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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