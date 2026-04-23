Pacchi smarriti venduti al chilo Dietro il business delle mystery box ad Arezzo

A Arezzo, un evento ha trasformato il destino di molte tonnellate di pacchi smarriti provenienti dal settore e-commerce. Da oltre un anno, cittadini partecipano a incontri in cui acquistano mystery box vendute al chilo, con la possibilità di ricevere vari articoli. Questi pacchi, solitamente destinati a rimanere perduti, vengono così riutilizzati in iniziative che coinvolgono la comunità locale. La pratica ha attirato l’attenzione di chi si interessa alle modalità alternative di gestione di questi materiali.

Che fine fanno le tonnellate di pacchi del circuito e-commerce che settimanalmente rimangono smarriti? Da più di un anno ormai il loro destino ha preso nuova una vita grazie a particolari eventi organizzati dove i cittadini partecipano per sfidare la sorte con la speranza di portare a casa dei.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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