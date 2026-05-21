Mistero risolto a Bellocchi | torna il lupo del nido con un biglietto

A Bellocchi si è chiarita la vicenda del lupo del nido, che era stato avvistato più volte nelle vicinanze. La creatura è stata trovata accucciata davanti all’ingresso e si è scoperto che aveva lasciato un biglietto sotto la zampa. Si tratta di un messaggio scritto a mano, ma ancora non sono state rivelate le parole esatte. La scoperta del lupo e del biglietto è avvenuta grazie a un residente del quartiere, che ha notato la mascotte prima che venisse recuperata.

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? Domande chiave Cosa c'era scritto esattamente sul biglietto lasciato sotto la zampa?. Chi ha scoperto la mascotte accucciata davanti alla porta del nido?. Come hanno reagito i bambini quando hanno visto tornare il lupo?. Alle 6:10 di giovedì mattina, l’educatrice del nido Fare Giocare di Bellocchi ha trovato il grande lupo rosso accucciato davanti alla porta della struttura. La mascotte, sparita tra sabato e domenica scorsi scatenando l’incredulità di tutto il quartiere, è tornata a casa con un cartello sotto la zampa che recitava: Scusate, eravamo ubriachi. Il furto del simbolo del nido aveva ferito la comunità locale, dove quel giocattolo rappresentava un pezzo di quotidianità per intere generazioni di bambini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero risolto a Bellocchi: torna il lupo del nido con un biglietto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: “Quello scheletro è di D’Artagnan!”: Il mistero del moschettiere del re risolto dopo 350 anni? Mistero risolto: tornano le cinture di Raffaella Carrà con un pacco anonimo? Punti chiave Come sono stati sottratti i gioielli senza lasciare tracce di effrazione? Chi ha consegnato il pacco anonimo agli uffici del Comune?...