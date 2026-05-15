Le cinture di Raffaella Carrà sono state restituite dopo essere state sottratte, arrivando in un pacco anonimo consegnato agli uffici comunali. Le autorità stanno indagando su come siano state prelevate senza segnali di effrazione e chi abbia deciso di consegnare il pacco senza rivelare la propria identità. La polizia sta analizzando il contenuto e le modalità con cui sono stati rimossi i gioielli, cercando di ricostruire i passaggi dell’intera vicenda.

? Punti chiave Come sono stati sottratti i gioielli senza lasciare tracce di effrazione?. Chi ha consegnato il pacco anonimo agli uffici del Comune?. Perché i ladri hanno scelto di restituire i pezzi senza indagini?. Quali abiti storici della Carrà erano coinvolti nel furto alla mostra?.? In Breve Furto avvenuto il 10 maggio presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto.. I curatori Giovanni e Vincenzo Mola gestiscono la collezione storica Collezioni Carrà.. Accessori legati ai programmi Amore del 2006 e Carramba che fortuna del 2008.. La mostra Rumore esponeva un totale di 30 abiti storici della protagonista.. Le due cinture appartenute a Raffaella Carrà sono state restituite a San Benedetto del Tronto giovedì 14 maggio 2026, dopo che un pacco anonimo è stato consegnato direttamente presso gli uffici del Comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero risolto: tornano le cinture di Raffaella Carrà con un pacco anonimo

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