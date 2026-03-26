Dopo oltre tre secoli, si pensa di aver identificato lo scheletro attribuito a un famoso moschettiere del re. La scoperta ha riaperto il caso di un mistero che aveva resistito nel tempo, suscitando nuove domande sulle origini e sulla storia di quella sezione ossea. La conferma arriva a distanza di 350 anni da un episodio che ha lasciato molti dubbi senza risposta.

Ci sono storie che sembrano destinate a restare senza risposta. E poi, all’improvviso, qualcosa riemerge dal passato e rimette tutto in discussione. È quello che sta succedendo con D’Artagnan, il più famoso dei moschettier i, che potrebbe essere stato ritrovato dopo oltre tre secoli. A Maastricht, nei Paesi Bassi, durante alcuni lavori di restauro in una chiesa, è emerso uno scheletro sepolto sotto il pavimento. Una scoperta che inizialmente poteva sembrare una delle tante, ma che ha subito attirato l’attenzione degli esperti per un dettaglio preciso: la posizione della tomba. Non un punto qualsiasi, ma un’area riservata a figure di rilievo. E qui entra in gioco la storia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Quello scheletro è di D’Artagnan!”: Il mistero del moschettiere del re risolto dopo 350 anni?

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