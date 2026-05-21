Missione a Bruxelles per Boni | incontri su tpl rigenerazione urbana infrastrutture

Un rappresentante di una città italiana si trova a Bruxelles per una serie di incontri. Le discussioni riguardano il trasporto pubblico locale, i progetti di rigenerazione urbana e lo sviluppo delle infrastrutture. La visita si inserisce in un percorso di confronto con enti e organizzazioni europee per approfondire questioni legate a questi settori. La missione si svolge nel corso della giornata e prevede diversi incontri con rappresentanti di istituzioni e associazioni europee.

Arezzo, 21 maggio 2026 – . Missione a Bruxelles per l’assessore regionale a infrastrutture e mobilità Filippo Boni, che ha visitato le sedi istituzionali europee e gli uffici della Regione Toscana ed ha avuto una serie di riunioni con rappresentanti del Comitato Europeo della Regioni e della Banca Europea degli investimenti oltre ad aver incontrato il Rappresentante Permanente Aggiunto, Ambasciatore Marco Canaparo, e le direzioni generali DG REGIO e DG MOVE che si occupano rispettivamente di affari regionali e mobilità. “Sono stati incontri molto proficui – ha commentato Boni - abbiamo parlato di rigenerazione urbana, infrastrutture ma soprattutto di trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Prima missione dell'assessore ai Trasporti Filippo Boni a Bruxelles

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