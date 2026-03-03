Sciacca sbarca a Bruxelles l’amministrazione punta ai fondi europei per rigenerazione urbana e transizione ecologica

Il Comune di Sciacca partecipa al Neb Facility Matchmaking, evento organizzato dalla New European Bauhaus, che si tiene a Bruxelles. L’obiettivo è ottenere fondi europei destinati alla rigenerazione urbana e alla transizione ecologica. La partecipazione rappresenta un passo dell’amministrazione locale per accedere alle opportunità di finanziamento offerte dall’Unione Europea. L’appuntamento annuale riunisce enti e progettisti interessati ai progetti di sviluppo sostenibile.

L’assessore Ludovico Moreno Luna presenterà la città come laboratorio Mediterraneo di innovazione e patrimonio sostenibile avviando partenariati sui bandi Horizon Europe L’iniziativa si inserisce nel quadro dei bandi collegati a Horizon Europe, con particolare attenzione alle call participation-02, business-03, regen-01 e regen-02. I temi riguardano la valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico locale, la transizione energetica nelle comunità mediterranee, la rigenerazione degli spazi pubblici e la promozione di pratiche costruttive vernacolari sostenibili. "La presenza della città a Bruxelles – spiega Moreno Luna – si inserisce in un percorso di posizionamento attivo del Comune nell’ecosistema dei fondi europei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

