Quaranta candidate si sono radunate a Palazzo Paternò per concorrere alla corona regionale di Miss Mondo. Tra le partecipanti, ci sono tre ex vincitrici della manifestazione che prenderanno parte alla serata. Durante l'evento, il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze influenzando l’elezione di Miss del Web. La competizione si svolgerà con diverse fasi che culmineranno con la proclamazione della vincitrice, alla presenza di giurati e pubblico.

? Domande chiave Chi sono le tre ex vincitrici che parteciperanno alla serata?. Come può il pubblico influenzare l'elezione di Miss del Web?. Quali sono i premi previsti per le candidate della Basilicata?. Dove si terrà la sfida nazionale dopo la finale di Caserta?.? In Breve Venerdì 22 maggio ore 20:30 Palazzo Paternò ospita la finale interregionale.. Ettore Dimitroff conduce la serata con la coreografa Cinzia Imparato.. Oltre alle 11 vincitrici, il titolo Miss del Web sarà deciso online.. Le finaliste disputeranno la tappa nazionale a Gallipoli dal 3 al 14 giugno.. Venerdì 22 maggio alle ore 20:30, le sale di Palazzo Paternò a Caserta ospiteranno la finale interregionale di Miss Mondo per le regioni Campania e Basilicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miss Mondo: 40 candidate a Palazzo Paternò per la corona regionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

She marries a handsome poor guy for inheritance—only to learn hes a powerful heir who spoils her!

Sullo stesso argomento

Miss Mondo Calabria 2026, è reggina la bellezza che conquista la finale regionaleSi è svolta nella suggestiva cornice del CapoSperone Resort la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria, il concorso di bellezza e talento più...

“Miss Mondo Calabria 2026”: finale regionale al Castello Ruffo di ScillaLa magia della bellezza, dell’eleganza e della valorizzazione territoriale approda in una delle location più suggestive del panorama calabrese.

Miss Mondo, le selezioni regionali arrivano a Pesaro: in passerella 40 concorrentiVenerdì 15 maggio, alle ore 21:00, l’Auditorium Scavolini di Pesaro ospiterà una serata di grande spettacolo dedicata alla bellezza e al talento: in passerella sfileranno ragazze dai 16 ai 26 anni in ... altarimini.it

Chi è Sofia Viola, candidata italiana a Miss Mondo, tifosa del Napoli e appassionata di volleyEccomi Bel Paese, sono io la nuova Miss Mondo, sono felice, entusiasta e allo stesso tempo determinata e orgogliosa di rappresentare l'Italia a Miss World, il più antico e prestigioso concorso del ... gazzetta.it