Miss Mamma Italiana 2026 | trionfo di bellezza e talento ad Ancona

Nella cittadina di Staffolo, il 19 aprile, si sono svolte le selezioni nazionali di Miss Mamma Italiana 2026, con una partecipazione importante da parte della provincia di Ancona. Durante la manifestazione sono state giudicate diverse concorrenti, che hanno mostrato le proprie capacità e il proprio aspetto in vista della finale. La competizione ha attirato l’attenzione locale e ha visto coinvolti numerosi rappresentanti di diverse aree della regione.

La provincia di Ancona si è distinta nel dei concorsi nazionali di bellezza con una presenza massiccia durante le recenti selezioni per Miss Mamma Italiana 2026, tenutesi a Staffolo lo scorso 19 aprile. L’evento, che celebra la trentatreesima edizione del prestigioso concorso curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, ha l’eccellenza delle donne del territorio protagonista in diverse categorie, premiando profili che spaziano dall’istruttoria sportiva alla gestione di aree di servizio. Il palcoscenico del teatro comunale di Staffolo, che ha ospitato la serata sotto il patrocinio dell’amministrazione locale, ha l’intervento di una giuria guidata dal sindaco Sauro Ragni e dal dottor Mauro Broda, presidente dell’ICI Istituto Consolare Italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miss Mamma Italiana 2026: trionfo di bellezza e talento ad Ancona Notizie correlate Selezioni di "Miss Mamma Italiana 2026": otto fasce conquistate da partecipanti della provincia di AnconaSTAFFOLO – Proseguono in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto... Selezione di Miss Mamma Italiana in provincia di Ancona. Premiata anche una longianeseProseguono in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026". Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: In provincia di Mantova una selezione valida per Miss Mamma Italiana, sul podio una 46enne di Cesena; Fascia di Miss Mamma Italiana Gold alla cesenate Santa Maria Cabral; Miss Mamma Italiana 2026: a Sabbioneta la selezione che celebra bellezza, simpatia e solidarietà; Sabbioneta, selezione Miss Mamma Italiana: vince Laura Trascinelli. Miss Mamma Italiana 2026, vince la selezione Giusy Barreca da Ponzano di FermoMISS - La giuria, presieduta dal sindaco di Staffolo, Sauro Ragni, e dal presidente Ici Istituto Consolare Italiano dottor Mauro Broda, ha proclamato vincitrice di selezione la 41enne istruttrice di ... cronachefermane.it Selezione di Miss Mamma Italiana in provincia di Ancona. Premiata anche una longianeseDomenica 19 aprile, al teatro comunale di Staffolo (Ancona), con il patrocinio del Comune di Staffolo, si è svolta una selezione valida per l’elezione di Miss Mamma Italiana 2026 ... cesenatoday.it , A Sabbioneta, in provincia di Mantova, si è svolta una selezione di Miss Mamma Italiana 2026. La tappa ha premiato anche undici partecipanti lombarde provenienti dalle province di - facebook.com facebook Laura di Mamiano vince la tappa di Sabbioneta di “Miss Mamma Italiana” x.com