Miss Mamma in poesia 2026 in 32 sfoderano la ' vena poetica' | premiate tre signore cesenati

A pochi mesi dall’ultima edizione di “Miss Mamma in Poesia” dedicata al Natale, si è svolta una nuova manifestazione che ha visto protagonisti 32 partecipanti. Durante l’evento, tre signore cesenati sono state premiate per aver dimostrato la loro vena poetica. La manifestazione è collegata al concorso nazionale di bellezza e simpatia “Miss Mamma Italiana”, ideato da Paolo Teti.

Le premiazioni, sono state fatte dal presidente di giuria, il giornalista e scrittore Davide Buratti, da Ada Di Campi, la prima donna poliziotta ferita dalla famigerata banda della Uno Bianca A pochi mesi dal successo ottenuto dall'ultima edizione di "Miss Mamma in Poesia" dedicata al Natale, anche quest'anno, si è tenuto un altro importante evento legato a "Miss Mamma Italiana", concorso nazionale di bellezza e simpatia, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli, dedicato alla figura della mamma. Si tratta di "Miss Mamma in Poesia - Giornata internazionale della donna", concorso di poesie e racconti brevi con tema "la donna", che ha...