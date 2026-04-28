Miss Mamma Italiana 2026 | trionfa Vanessa Elia a Bellaria

Sabato 25 aprile si è svolta a Bellaria la finale di Miss Mamma Italiana 2026, con la vittoria di Vanessa Elia. L'evento ha coinvolto diverse partecipanti e ha avuto come obiettivo principale la raccolta di fondi per l'Onlus Arianne, dedicata alla sensibilizzazione sull'endometriosi in Italia. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso e si è concentrata sull'aspetto solidaristico e di supporto alle persone affette da questa patologia.

? Cosa sapere Vanessa Elia vince Miss Mamma Italiana 2026 sabato 25 aprile a Bellaria.. L'evento sostiene l'Onlus Arianne per la sensibilizzazione sull'endometriosi in Italia.. Sabato 25 aprile, nel Palazzo del Turismo di Bellaria, Vanessa Elia, commessa di Predappio e madre di Sofia, Nicolò e Santiago, è stata proclamata vincitrice della selezione per Miss Mamma Italiana 2026 davanti a una giuria guidata dal sindaco Filippo Giorgetti e dal presidente della Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi. Il concorso nazionale, arrivato alla sua trentatreesima edizione sotto la guida di Paolo Teti, ha trasformato la serata della festa della liberazione in un momento di celebrazione per le donne che vivono la quotidianità della maternità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miss Mamma Italiana 2026: trionfa Vanessa Elia a Bellaria Notizie correlate Bellezza e simpatia a Bellaria: ecco Miss Mamma 2026, tutte le premiazioniProseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla... Procida trionfa: la mamma che ha vinto Miss Mamma in PoesiaUna mamma di Procida, Debora Vicidomini, ha conquistato il primo posto al concorso nazionale Miss Mamma in Poesia 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Miss Mamma Italiana 2026, premiata Tiziana di Spilamberto; Selezioni di Miss Mamma Italiana 2026: otto fasce conquistate da partecipanti della provincia di Ancona; Miss Mamma Italiana 2026: una barista di Gubbio sul podio della selezione di Staffolo; Bellezza e simpatia senza età: a una sanmaurese la fascia di Miss Mamma Evergreen. Miss Mamma Italiana 2026, premiata Tiziana di SpilambertoProseguono in tutta Italia, le selezioni per Miss Mamma Italiana edizione 2026, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Pa ... modenatoday.it Bellezza e simpatia a Bellaria: ecco Miss Mamma 2026, tutte le premiazioniAl Palazzo del Turismo la selezione 2026 del concorso nazionale: premi e riconoscimenti per tutte le categorie ... riminitoday.it Continua la tradizione positiva della nostra provincia nel concorso nazionale di bellezza e simpatia Miss Mamma Italiana. facebook Laura di Mamiano vince la tappa di Sabbioneta di “Miss Mamma Italiana” x.com