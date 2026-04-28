Miss Mamma Italiana 2026 premiata Tiziana di Spilamberto

Proseguono in tutta Italia, le selezioni per "Miss Mamma Italiana edizione 2026", concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia "Gold" per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia "Evergreen" per le mamme con più di 56 anni. Sabato 25 aprile, al Palazzo del Turismo di Bellaria, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di "Miss Mamma Italiana 2026". La giuria, presieduta dal Sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti e dal Presidente di...🔗 Leggi su Modenatoday.it

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