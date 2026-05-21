Il Como di Fabregas piomba su Miretti | la richiesta economica della Juventus

Da juventusnews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Como ha mostrato interesse per il centrocampista della Juventus, Miretti, in vista di una possibile operazione di mercato. La società bianconera ha comunicato la richiesta economica richiesta per il trasferimento. La trattativa tra le due parti si concentra sulle condizioni economiche e sui dettagli dell’accordo. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori sviluppi o alternative ufficiali. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali da entrambe le squadre.

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per lasciar partire il centrocampista. Fabio Miretti  è il  nuovo grande obiettivo  per il centrocampo del  Como.  Giovane, mentalizzato e dai costi accessibili, il ventiduenne di Pinerolo rappresenta un’occasione d’oro per i lariani, che il prossimo anno debutteranno storicamente in una  competizione europea  vera e propria ( Champions o Europa League, il verdetto definitivo arriverà domenica a Cremona). Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Miretti è ormai considerato  fuori dai progetti della Juventus. Dopo un semestre in cui ha collezionato appena  cinque presenze da titolare  sotto la guida di Luciano Spalletti (condite da  un gol e due assist ), la società bianconera è disposta a lasciarlo partire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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