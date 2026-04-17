VIDEO diretta giuramento degli allievi marescialli di Esercito e Aeronautica a Viterbo

Nella città di Viterbo si è svolta una cerimonia pubblica in cui gli allievi marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica militare hanno prestato giuramento. La diretta ha mostrato i momenti salienti dell'evento, con i partecipanti che hanno pronunciato le formule previste e indossato uniformi ufficiali. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle procedure di rito, coinvolgendo ufficiali, allievi e familiari presenti in pubblico.

Il racconto della cerimonia del giuramentoGiuramento degli allievi marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica militare. Dalle 10 di venerdì 17 aprile la cerimonia dalla Scuola sottufficiali dell'esercito di Viterbo. Giurano fedeltà alla Repubblica e alle sue istituzioni 136 allievi marescialli.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Accademia Navale: a Livorno il giuramento degli Allievi della prima classe dei corsi normali Notizie correlate Leggi anche: DIRETTA del giuramento degli allievi marescialli di Esercito e Aeronautica a Viterbo Napoli, il ministro Crosetto al Giuramento degli allievi dell'Aeronautica MilitareIl ministro della Difesa Guido Crosetto a Napoli per partecipare alla cerimonia per il 103° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: DIRETTA del giuramento degli allievi marescialli di Esercito e Aeronautica a Viterbo; Perché oggi volano elicotteri militari a bassa quota su Viterbo | FOTO; Myanmar, leader del golpe 2021 si insedia come presidente; Diretta – Il giuramento degli allievi marescialli dell’esercito e dell’aeronautica. L'onda verde dell'Esercito: il giuramento degli allievi della Scuola TeuliéNella storica cornice dell’Arco della Pace di Milano, questa mattina si è svolta la cerimonia di Giuramento di 82 Allievi del corso Marinetti II della Scuola Militare Teulié alla presenza del ... tgcom24.mediaset.it Scala, concerto dell'Esercito per la Fondazione Veronesi. La banda - diretta dal Maestro maggiore Filippo Cangiamila - ha suonato per la ricerca oncologica femminile e la prevenzione facebook Operazione #Stradesicure. Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. Carmine #Masiello, in visita al Raggruppamento Lombardia - Trentino Alto Adige: "Grazie per il #coraggio, la #competenza e la #dedizione con cui ogni giorno servite l' #Esercito e l x.com