Mirabella Eclano gestione illecita di rifiuti speciali | artigiano denunciato dai Carabinieri

Durante controlli mirati alla tutela ambientale nel settore meccatronico, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano, con l’ausilio dei colleghi della linea territoriale, hanno denunciato un artigiano per la gestione illecita di rifiuti speciali. Le verifiche si sono concentrate sulla conformità delle pratiche di smaltimento e sul rispetto delle norme ambientali. L’intervento si inserisce in un'azione più ampia di controlli finalizzati a contrastare reati in ambito ambientale.

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Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore meccatronico, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, deferivano in stato di libertà alla competente Autorità.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mirabella Eclano: Carabinieri denunciano un artigiano per gestione illecita di rifiuti specialiControlli dei Carabinieri Forestali a Mirabella Eclano: scatta la denuncia per un titolare di un opificio meccatronico, contestate irregolarità nella... Gestione illecita di rifiuti speciali: denunciato un artigianoTempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo... Argomenti più discussi: Mirabella Eclano, gestione illecita di rifiuti speciali: artigiano denunciato dai Carabinieri; Mirabella Eclano, gestione illecita di rifiuti speciali: denunciato un artigiano; Nasce il Partenio Creative Hub: i comuni del territorio uniti per la rigenerazione dell’ex struttura regionale; Un anno senza Franco D’Ercole: Avellino ricorda l’uomo della coerenza. Mirabella Eclano (AV): denunciato un artigianoNell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore meccatronico, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano, in sinergia con i col ... irpinia24.it