Mirabella Eclano finge il furto della propria auto | denunciato 55enne

A Mirabella Eclano, un uomo di 55 anni ha denunciato il furto della propria auto, convinto che l’episodio sarebbe passato inosservato. Tuttavia, i Carabinieri della locale stazione hanno avviato un’indagine approfondita che ha portato a svelare un piano criminale più complesso. La verifica ha rivelato che la denuncia era stata presentata con l’obiettivo di ottenere un indennizzo, nascondendo la volontà di riscuotere un beneficio illegale. La vicenda si è conclusa con la denuncia dell’uomo.

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Aveva denunciato il furto della propria autovettura convinto che la cosa passasse inosservata.Ed invece, la determinazione dei Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano ha portato alla scoperta di un disegno criminale molto più subdolo, che nascondeva unicamente la volontà di riscuotere il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mirabella Eclano, gestione illecita di rifiuti speciali: artigiano denunciato dai CarabinieriNell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore meccatronico, i Carabinieri del Nucleo... A Mirabella Eclano la XXXIII edizione della Via Crucis viventeDa oltre trent’anni, la tradizione della Via Crucis Vivente rappresenta un momento fondamentale di fede e di condivisione per la nostra comunità. Mirabella Eclano (AV) – Furto di autoAveva denunciato il furto della propria autovettura convinto che la cosa passasse inosservata. Ed invece, la determinazione dei Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano ha portato alla scoperta ... irpinia24.it Mirabella Eclano, condanna ad un anno e 4 mesi per il ladro dei profumi di lussoUn anno e 4 mesi di reclusione, 600 euro di multa, risarcimento del danno nei confronti della società costituita parte civile, oltre al pagamento delle spese processuali. Questa in sintesi la condanna ... ilmattino.it