In situazioni di gravidanza non pianificata, è comune chiedersi se il partner abbia diritto di esprimere un’opinione sulla decisione da prendere. La legge italiana riconosce che la donna ha il diritto di decisione sul proprio corpo, anche in presenza di un partner. Tuttavia, la presenza di un compagno può influenzare le discussioni e le scelte, anche se la decisione finale resta a carico della donna. La legge non prevede che il partner possa imporre una decisione sulla gravidanza.

Ho 46 anni e, malgrado la perimenopausa, sono inaspettatamente rimasta incinta. Ho già tre figli (il più piccolo di quattro anni). Mio marito definisce questa gravidanza “un disastro” e crede che abortire sia la scelta più ovvia, perché non volevamo un altro figlio e non l’avevamo programmata. Io la penso diversamente. Anche se sono favorevole alla libertà di scelta, l’idea di interrompere una gravidanza mi mette profondamente a disagio e temo di pentirmene. Lui pensa che mi sia fissata con la questione morale. Ma questo non indica forse che portare avanti la gravidanza sia la scelta più etica? (Viviamo in un paese europeo dove l’aborto a questo stadio è legale, quindi l’accesso non è un problema). 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Mio marito può dire la sua su una gravidanza non prevista?

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