Sabrina Knaflitz ha commentato che suo marito, Alessandro Gassman, esprime spesso il suo disappunto contro le ingiustizie. Ha aggiunto che loro evitano di creare situazioni forzate per lavorare insieme. La stessa attrice torna a teatro con lo spettacolo Carta straccia, scritto da Mario Gelardi e diretto da Pino Strabioli, in programma dal 14 al 17 maggio al Teatro de’ Servi di Roma.

Sabrina Knaflitz torna a teatro con Carta straccia, spettacolo firmato da Mario Gelardi e diretto da Pino Strabioli, in scena dal 14 al 17 maggio al Teatro de’ Servi di Roma. L’attrice, moglie di Alessandro Gassmann e madre di Leo Gassmann, ha parlato dello spettacolo ma anche della sua famiglia, del tempo che passa e dell’impegno sociale condiviso con il marito. Parlando dell’ultimo lavoro, ispirato liberamente a Le sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, Knaflitz ha spiegato: “Questo spettacolo racconta la condizione di estrema solitudine in cui molti si trovano ed è drammaticamente attuale”. Il suo personaggio, Teresa, viene descritto come “una donna fantasiosa, ma segnata dal peso di una vita difficile”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio marito dice la sua contro le ingiustizie tutte le volte che può. Non costruiamo situazioni artificiali per lavorare insieme”: così Sabrina Knaflitz su Alessandro Gassman

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Mio marito mi tradisce, ma non mi importa. Mia madre pensa che sia pazza.

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