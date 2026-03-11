Nel 1896 a Londra, in un teatro di varietà affollato e rumoroso, si svolge uno spettacolo che avrebbe segnato un'epoca. Charlie Chaplin, ancora bambino, si esibisce davanti a un pubblico che paga poco e si aspetta molto. La scena si apre in un ambiente caotico, tra luci fioche e voci sovrapposte, mentre il giovane artista si prepara a mostrare il suo talento.

Londra, 1896. Un teatro di varietà fumoso e rumoroso, di quelli dove il pubblico paga poco e pretende molto. Sul palco c’è Hannah, una cantante con la voce ormai a pezzi. Quella sera la voce non regge. Il pubblico fischia, qualcuno lancia qualcosa. Lei barcolla. L’impresario la trascina via dalle quinte, ma ha un problema: la sala è piena e lo spettacolo deve continuare. Allora manda in scena l’unica cosa che ha sottomano — il figlio di lei. Charlie ha cinque anni. Non ha prove, non ha copione, non ha idea di cosa fare davanti a una platea di adulti che un minuto prima stava fischiando sua madre. Ha solo una canzone popolare in testa e il terrore negli occhi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Charlie Chaplin, si può dire tutto senza dire una parola

Articoli correlati

Claudio Santamaria: «Sono cresciuto sentendomi dire “stai zitto, il tuo giudizio non conta”. Oggi voglio solo relazioni sincere. La verità ci fa stare meglio, ma ai figli non si può dire tutto. Vanno protetti»In Le cose non dette di Gabriele Muccino è Paolo, ha una moglie che non ama e una figlia che non conosce.

Ex Ogr e Fosso Macinante. Giani e Funaro contro i nobili: "Non si può dire no a tutto"di Antonio Passanese Sull’area delle ex Officine Grandi Riparazioni, uno dei più grandi vuoti urbani rimasti a Firenze, si consuma un nuovo scontro...

Charlie Chaplin: Una donna può lasciare l’uomo che ama… ma mai l’uomo che fa questo...

Una raccolta di contenuti su Charlie Chaplin

Temi più discussi: Sophia Loren svela la verità su Charlie Chaplin dietro le quinte: 'non era l'uomo di cui parlavano'; la danza tra gli ingranaggi; Il festival ’Visioni fantastiche’ dal 25 marzo; Sabato 7 e domenica 8 marzo | CAMPI SALENTINA (LE) | Shhh! e Smile di Factory Compagnia Transadriatica per la rassegna Ci vuole un fiore.

Charlie Chaplin, si può dire tutto senza dire una parolaLondra, 1896. Un teatro di varietà fumoso e rumoroso, di quelli dove il pubblico paga poco e pretende molto. Sul palco c’è Hannah, una cantante con la voce ormai a pezzi. Quella sera la voce non regge ... panorama.it

Charlie Chaplin | Dagli esordi nel Cinema muto all’avvento del SonoroLa fine di Tempi moderni (1936). Charles Spencer Chaplin, in arte Charlie Chaplin, nacque a Londra il 16 Aprile del 1889. I suoi genitori, Charles Chaplin Senior e Hannah Hariette Hill, erano due ... lascimmiapensa.com

Il post blog riflette sul film Il grande dittatore di Charlie Chaplin, che nel 1940 satirizzava il potere assoluto di Hitler e la propaganda. Oggi, secondo l’autore, la comunicazione politica è cambiata: leader come Donald Trump usano direttamente social e tecnolo - facebook.com facebook

Tempi moderni di Charlie Chaplin compie 90 anni. Ma è invecchiato benissimo, perché metteva a fuoco, già allora il rapporto di subordinazione dell’uomo alla macchina Tema ancora attuale e riproposto, mutatis mutandis, ai nostri giorni dall’irruzione dell’Intel x.com