La sorella di Salim El Koudri ha espresso il suo stupore nel commentare la situazione del fratello, sottolineando che non può essere lui la persona coinvolta. Ha aggiunto che, dopo aver conseguito la laurea, qualcosa è cambiato nel suo atteggiamento, forse a causa delle difficoltà nel trovare un impiego. La donna ha anche parlato di un desiderio di chiedere scusa, lasciando intendere che ci siano eventi recenti che hanno colpito la loro famiglia.

Suo fratello era uno studioso, “un secchione”. Ma dopo la laurea qualcosa era cambiato, forse per la difficoltà di trovare un lavoro. Oggi invece, rivedendo quelle immagini terribili, non lo riconosce più. È quanto ha raccontato al Corriere la sorella di Salim El Koudri – il 31enne che sabato scorso ha investito con l’auto numerose persone nel centro storico della città di Modena – tramite l’avvocato Fausto Giarelli. La gip di Modena ha convalidato l’arresto. La ragazza infatti non è ancora pronta a esporsi rendendo pubblico il suo nome. “Buonasera avvocato sono la sorella dell’uomo che si è lanciato con l’auto in corsa sulla folla in via Emilia”, ha detto la ragazza al telefono due giorni dopo la strage. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Guardo tutto ciò e mi dico: non può essere mio fratello. Vogliamo chiedere scusa”, la sorella di Salim El Koudri: “Dopo la laurea qualcosa è cambiato”

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