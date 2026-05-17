La sorella di un uomo rimasto coinvolto in un incidente a Modena ha dichiarato che il fratello è cosciente e ha visto persone saltare in aria. La donna ha aggiunto che la situazione non è grave come si temeva, anche se il suo stato di salute non è buono. L’incidente è stato descritto come un evento molto duro, che ha avuto conseguenze pesanti sulla famiglia. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

"Mio fratello non sta bene, ma fortunatamente non è in fin di vita. È stata una cosa terribile, devastante". A riportare il racconto del fratello, ancora cosciente dopo essere stato tra le persone travolte dall'auto guidata da Salim El Koudri a Modena, è Maria Grazia Muccini. Fuori dall’ospedale di Baggiovara dov'è ricoverato il 60enne, di professione chef, la donna si ferma per qualche minuto. "Mio fratello è stato tra i primi a essere travolto all’inizio del centro storico - racconta - È lucido e vigile, si ricorda tutto. Ha visto le persone saltare per aria, lui è stato praticamente catapultato in mezzo alla strada". La donna... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Modena, parla la sorella di un uomo travolto dall’auto di El Koudri: “È cosciente, ha visto persone saltare in aria”

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