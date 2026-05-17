Modena parla la sorella di un uomo travolto dall’auto di El Koudri | È cosciente ha visto persone saltare in aria

Da ilfattoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sorella di un uomo rimasto coinvolto in un incidente a Modena ha dichiarato che il fratello è cosciente e ha visto persone saltare in aria. La donna ha aggiunto che la situazione non è grave come si temeva, anche se il suo stato di salute non è buono. L’incidente è stato descritto come un evento molto duro, che ha avuto conseguenze pesanti sulla famiglia. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

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