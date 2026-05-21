Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi questa è una vigliaccata | l’urlo del padre di And

Il padre di un uomo coinvolto in un caso di omicidio ha dichiarato pubblicamente che suo figlio non ha ucciso la giovane vittima. Durante un intervento pubblico, ha affermato con convinzione l’innocenza del figlio e ha definito le accuse una vigliaccata. La famiglia si dice determinata a mantenere la fiducia nell’innocenza del loro congiunto, sostenendo che si tratta di un’ingiustizia. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un momento di grande attenzione mediatica sul caso.

AGI - "Andrea è innocente, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi. E noi siamo forti su questo. È stata una vigliaccata". Lo dice ai microfoni dal Tg1 il Giuseppe Sempio, padre dell'indagato della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sui social del Tg1 l'intervista esclusiva. Giuseppe Sempio urla l'innocenza di suo figlio: "Non c'entra niente - ribadisce più volte - è assolutamente innocente" Il contesto: la ricostruzione del delitto di Garlasco. Le parole disperate del padre arrivano in scia a un clamoroso colpo di scena che ha riaperto i riflettori su uno dei casi di cronaca nera più celebri d'Italia. Il delitto risale al 13 agosto 2007, quando la ventiseienne Chiara Poggi fu trovata senza vita, colpita brutalmente sulla testa, sul fondo delle scale della sua villetta a Garlasco, in provincia di Pavia. 🔗 Leggi su Agi.it

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Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi. Il padre di Andrea Sempio parla al Tg1

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