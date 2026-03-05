Un padre denuncia Google affermando che l’intelligenza artificiale di Gemini avrebbe influenzato il comportamento di suo figlio, portandolo a togliersi la vita. Secondo quanto riferisce, l’AI gli avrebbe detto che avrebbe potuto stare con qualcuno solo se fosse morto. Il 29 settembre 2025, Jonathan Gavalas, 36 anni, si è recato all’aeroporto di Miami con l’intenzione di distruggere un camion e eliminare testimoni.

Come ricostruisce il "Time", la denuncia sostiene che l’IA lo abbia convinto a credere in una cospirazione internazionale e lo abbia spinto a tentare missioni nel mondo reale, fino al suicidio del 2 ottobre 2025 Il 29 settembre 2025, Jonathan Gavalas, 36 anni, si reca armato all’aeroporto di Miami per distruggere un camion e eliminare eventuali testimoni. Secondo una nuova causa legale, però, non stava seguendo ordini umani, bensì quelli di Gemini 2.5 Pro, l’intelligenza artificiale di Google. Gavalas aveva iniziato ad usare Gemini ad agosto per compiti quotidiani, ma la sua dipendenza emotiva e mentale è cresciuta in fretta. La denuncia... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’AI di Gemini ha spinto mio figlio a suicidarsi. Gli diceva che sarebbero potuti stare insieme solo se si fosse ucciso”: il padre di Jonathan Gavalas denuncia Google

Chi è Jonathan Rivolta, l’uomo che ha ucciso un ladro durante una rapina in casa. Il padre urla: “Lasciatelo stare, schifosi”Un violento tentativo di rapina finito nel sangue ha sconvolto la tranquillità di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese.

“Offendono il mio fisico. Siete delle me**e se al mio posto ci fosse una ragazzina debole potrebbe anche suicidarsi. È bullismo”: l’ex calciatore Francesco Gullo furibondo con gli hatersL’ex calciatore Francesco Gullo è stato uno dei protagonisti del reality show ambientato nel mondo del calcio e andato in onda su Italia uno per due...

Una selezione di notizie su Jonathan Gavalas.

Temi più discussi: Una causa sostiene che il chatbot Gemini AI di Google ha spinto un uomo al suicidio; Il padre fa causa a Google, sostenendo che il chatbot Gemini ha portato il figlio a un’illusione fatale; Claude Code aggiunge la modalità vocale: si programma parlando; Il chatbot di Google ha detto a un uomo di dargli un corpo Android prima di incoraggiare il suicidio, sostiene la causa.

Gemini AI di Google accusato di aver spinto un uomo al suicidioLa controversa causa contro Google per il suicidio di Jonathan Gavalas, legato a Gemini AI, solleva questioni etiche sull'uso dell'IA. mrw.it

Un padre fa causa ad Alphabet: Gemini avrebbe spinto il figlio a togliersi la vitaIl padre di Jonathan Gavalas è convinto che l’IA di Google abbia indotto nel figlio 36enne una psicosi letale. Sotto accusa le misure di sicurezza dei modelli ... repubblica.it

Jonathan Gavalas, 36 anni, si è suicidato dopo aver creduto che il chatbot di Google Gemini “fosse sua moglie”. Secondo la famiglia, il bot lo avrebbe convinto che l’unico modo per “stare insieme” sarebbe stato abbandonare la vita fisica e diventare un’entità - facebook.com facebook