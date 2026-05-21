Mio figlio ha fatto un incidente La vergogna i soldi rubati e i finti sms della banca | così i truffatori assediano i nostri nonni

Negli ultimi mesi sono aumentate le truffe rivolte agli anziani, spesso attraverso telefonate o messaggi fasulli provenienti da banche o enti ufficiali. I truffatori cercano di ottenere soldi o informazioni personali, e spesso usano storie drammatiche per convincere le vittime a condividere dati sensibili. I danni economici sono evidenti, ma le conseguenze psicologiche e il senso di smarrimento sono più profondi e duraturi. Le vittime si trovano a dover affrontare anche il senso di vergogna e di impotenza.

Il danno economico, alla fine, è solo la punta dell'iceberg. Quello che fa davvero male, quello che scava dentro, è il giorno dopo. Quando subentrano la vergogna di essere caduti in trappola, il crollo dell'autostima, l'ansia e la paura di non essere più sicuri nemmeno in casa propria. Perché le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Waking from a 6-month coma, his savior is now his sister-in-law! A tragic twisted love!

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