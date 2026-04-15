Deve scaricare l’app della banca per gestire il conto | così i truffatori rubano quasi 30mila euro

I carabinieri di Pontinia hanno scoperto una truffa informatica in cui un uomo della zona è stato indotto a scaricare un’app bancaria, con l’obiettivo di rubare circa 30mila euro. La vittima ha presentato denuncia, portando all’indagine delle forze dell’ordine. La truffa si è verificata attraverso l’inganno di convincerlo a installare l’app, consentendo ai criminali di accedere al suo conto e di effettuare prelievi fraudolenti.

Una nuova frode informatica è stata scoperta dai carabinieri della stazione di Pontinia, che hanno indagato dopo la denuncia di un uomo di Pontinia, indotto a scaricare una app e truffato per quasi 30mila euro.Lo scorso 28 gennaio il 53enne di Pontinia era stato contattato al telefono da un.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Truffato con la app della banca. “Così mi hanno prosciugato il conto”Ancona, 3 marzo 2026 – Consulta la App della banca da cellulare quando gli arriva un messaggio dove l’istituto di credito lo informa che qualcuno... XMoney, la nuova follia di Elon Musk: così vuole trasformare il tuo conto in banca in una app di XXMoney è il progetto con cui Elon Musk vuole trasformare X, l’ex Twitter, da semplice social in una sorta di banca in tasca, integrata dentro l’app... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Google Play Store permette di filtrare le recensioni; App Domusbet: come scaricare l’app per Android e iOS e recensione; App di viaggio indispensabili da scaricare per un viaggio in Europa; Impresa Italia, la nuova versione dell'app. Scaricare App iPhone dal Web, cambia tutto per non cambiare nienteScaricare le app iPhone da un sito Internet, invece che da un negozio di applicazioni, sarà comodo e sicuro per l’utente finale ma sarà molto complesso e ricco di ostacoli per gli sviluppatori, tanto ... macitynet.it Pontinia, la truffa: “E’ la banca, deve scaricare la nostra App”, poi gli rubano quasi 30mila euro x.com Informazione per gli utenti dell'e-reader Tolino Pare che dal prossimo 18 maggio la piattaforma chiuda e, quindi, chi aveva comprato gli e-book attraverso IBS e/o Libraccio li deve scaricare in formato pdf per non perderli. - facebook.com facebook