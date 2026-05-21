Un rappresentante di un'organizzazione per i diritti dei minori ha espresso preoccupazione riguardo alle disparità che influenzano il futuro dei giovani in base al quartiere di nascita. Durante un evento a Roma, ha affermato che non si può accettare che la sorte di un ragazzo venga decisa dalla zona in cui cresce. La dichiarazione sottolinea l’importanza di garantire parità di opportunità, evitando che la provenienza geografica determini il percorso di vita.

Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - “Quello che noi pensiamo che non possa accadere è che il futuro di un ragazzo dipenda dal luogo in cui è nato, addirittura dal quartiere in cui è nato, in una lotteria geografica che è inaccettabile”. Lo ha detto Claudio Tesauro, presidente di Save the Children Italia, intervenendo a Impossibile 2026, la biennale dedicata ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza promossa dall'organizzazione all'Acquario Romano di Roma sul tema 'Investire nelle periferie, investire nell'infanzia'. “Le periferie sono purtroppo anche luoghi dove crescono le diseguaglianze - ha spiegato Tesauro, sottolineando che una ricerca realizzata da Save the Children nelle 14 grandi città italiane - ha evidenziato come i numeri della periferia indichino un forte disagio a danno dei ragazzi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Minori, Tesauro (Save the Children): "Futuro minori non dipenda da quartiere di nascita"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Napoli, l’allarme di Save the Children: il futuro a rischio dei minori? Domande chiave Come influisce il quartiere di nascita sul futuro lavorativo dei giovani? Perché l'abbandono scolastico raddoppia in alcune zone di...

Rapporto Save the Children, Cisl: "Oltre 24 mila minori rischiano di non avere futuro in Sicilia"“Oltre 24 mila minori prigionieri del disagio sociale, dell'abbandono scolastico e della povertà assoluta nelle aree più fragili di Palermo, Catania...

Minori, Tesauro (Save the Children): Futuro minori non dipenda da quartiere di nascitaQuello che noi pensiamo che non possa accadere è che il futuro di un ragazzo dipenda dal luogo in cui è nato, addirittura dal quartiere in cui è nato, in una lotteria geografica che è inaccettabile. adnkronos.com

Minori, a Roma ‘Impossibile 2026’: la biennale di Save the Children sui diritti(Adnkronos) – Migliorare le condizioni di vita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti che vivono nelle aree più ... cremonaoggi.it