Rapporto Save the Children Cisl | Oltre 24 mila minori rischiano di non avere futuro in Sicilia

Un rapporto di Save the Children segnala che più di 24 mila minori nelle aree più deboli di Palermo, Catania e Messina sono esposti a rischio di futuro compromesso a causa di disagio sociale, abbandono scolastico e povertà estrema. Un comunicato della Cisl evidenzia come questa situazione rappresenti un problema sociale ed economico di dimensioni significative, coinvolgendo le comunità locali e accentuando le difficoltà per i giovani coinvolti. La cifra si riferisce a minori considerati in condizioni di vulnerabilità grave nelle aree più colpite.

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