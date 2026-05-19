Rapporto Save the Children Cisl | Oltre 24 mila minori rischiano di non avere futuro in Sicilia
Un rapporto di Save the Children segnala che più di 24 mila minori nelle aree più deboli di Palermo, Catania e Messina sono esposti a rischio di futuro compromesso a causa di disagio sociale, abbandono scolastico e povertà estrema. Un comunicato della Cisl evidenzia come questa situazione rappresenti un problema sociale ed economico di dimensioni significative, coinvolgendo le comunità locali e accentuando le difficoltà per i giovani coinvolti. La cifra si riferisce a minori considerati in condizioni di vulnerabilità grave nelle aree più colpite.
“Oltre 24 mila minori prigionieri del disagio sociale, dell'abbandono scolastico e della povertà assoluta nelle aree più fragili di Palermo, Catania e Messina non sono solo una statistica, ma un'emergenza sociale ed economica non più tollerabile. Il report di Save the Children fotografa una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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