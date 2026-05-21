Una recente indagine ha analizzato la condizione dei minori nelle aree più vulnerabili del Paese, evidenziando come il disagio si manifesti in modo più accentuato rispetto ad altre zone, con differenze tra Nord e Sud. La ricerca, intitolata “I luoghi che contano”, si è concentrata sui fattori che influenzano il benessere dei minori nelle comunità più fragili. I dati raccolti mostrano che le disparità sociali e le condizioni di disagio si riflettono profondamente nelle opportunità e nelle condizioni di vita delle giovani generazioni.

Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - “Nella ricerca ‘I luoghi che contano' abbiamo voluto vedere la condizione dei bambini e delle bambine che crescono nelle grandi aree metropolitane del Paese e abbiamo visto l'esistenza di disuguaglianze territoriali all'interno di una stessa città che a volte sono ancora superiori rispetto a quelle che storicamente distinguono il Nord e il Sud del nostro Paese”. Lo ha detto Raffaela Milano, direttrice Ricerca di Save the Children Italia, intervenendo a Impossibile 2026, la biennale dedicata ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza promossa dall'organizzazione all'Acquario Romano di Roma sul tema 'Investire nelle periferie, investire nell'infanzia'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Minori, Milano (Save the Children): "In aree fragili disagio oltre divari Nord-Sud"

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