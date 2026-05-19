Save the Children | l’allarme sul disagio sociale dei minori nel territorio di Napoli

Save the Children ha diffuso un rapporto che evidenzia come più di un minore su dieci nel territorio di Napoli viva in condizioni di marginalità sociale. Lo studio si basa su dati recenti e mostra una situazione di disagio crescente tra i giovani, con un impatto che riguarda diverse aree della città. La situazione viene descritta come un problema che coinvolge un’ampia fetta di bambini e ragazzi, evidenziando le difficoltà che affrontano nelle loro vite quotidiane.

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Save the Children accende i riflettori su Napoli: oltre un minore su dieci vive in condizioni di marginalità sociale. Necessari interventi urgenti per scuola e servizi. Le condizioni di vita delle fasce più giovani della popolazione nel capoluogo campano tornano al centro del dibattito pubblico a causa di un nuovo rapporto pubblicato da Save the Children. Il quadro tracciato dalla celebre organizzazione internazionale mette in luce una realtà complessa e preoccupante: nel territorio napoletano, più di un minore su dieci si trova a fare i conti con forme acute di marginalità sociale ed economica. Questa statistica evidenzia una profonda disparità nell’accesso alle opportunità di crescita, all’istruzione e alle attività ricreative fondamentali per lo sviluppo dei cittadini di domani. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Save the Children: l’allarme sul disagio sociale dei minori nel territorio di Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Venezuela Infinita: Al corazón de los Llanos en busca de la anaconda Sullo stesso argomento Napoli, l’allarme di Save the Children: il futuro a rischio dei minori? Domande chiave Come influisce il quartiere di nascita sul futuro lavorativo dei giovani? Perché l'abbandono scolastico raddoppia in alcune zone di... Leggi anche: Minori, Save the Children: "Il 13,4% dei ragazzi ha assistito a scene di violenza che venivano filmate" Investire nell'infanzia, investire nelle periferie: è il titolo dell'edizione 2026 di ImPossibile, ha biennale promossa da Save the Children Italia che il 21 maggio a Roma vedrà ragazze e ragazzi, esperte ed esperti, rappresentanti delle istituzioni, del Terzo setto x.com Save the Children, a Milano più di un minore su dieci vive nelle aree più fragiliA Milano più di un/a minore su dieci, il 12,1% del totale degli 0-17enni residenti in città per un totale di 24.446 minori, vive in un'area di disagio socioeconomico urbano. (ANSA) ... ansa.it Periferie: Save the Children, nelle grandi città un minore su dieci vive nelle aree più fragiliPeriferie: Save the Children, nelle grandi città un minore su dieci vive nelle aree più fragili. Il nuovo report dell'organizzazione ... tpi.it