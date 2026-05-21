Minorenne violentata FdI | Ravenna è diventata una città insicura Dov' è il presidio fisso della Polizia Locale?

Un episodio grave si è verificato negli ultimi giorni in città, quando una ragazza di 15 anni è stata vittima di una violenza da parte di un uomo di 30 anni proveniente dalla Costa d’Avorio. La notizia ha suscitato molte reazioni e preoccupazioni tra i residenti. Tra le accuse rivolte alle autorità locali, c’è quella che Ravenna sia diventata una città insicura, con particolare attenzione alla presenza di un presidio fisso della Polizia Locale che, secondo alcuni, manca o non è sufficientemente visibile.

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