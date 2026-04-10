Sicurezza Lattuca | Le stazioni di città capoluogo come Cesena richiedono presidio fisso della Polfer

Il rappresentante delle forze dell’ordine ha sottolineato l’importanza di garantire un presidio fisso della Polizia Ferroviaria nelle stazioni di città capoluogo come Cesena. La riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria è al centro di un progetto che mira a migliorare l’aspetto urbano e a rafforzare la presenza delle forze di sicurezza sul territorio. La questione della sicurezza rimane quindi un punto chiave in questa fase di interventi.

“La riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria rappresenta uno dei progetti più significativi per la città, capace non solo di migliorare il decoro urbano ma anche di riaprire il tema della sicurezza e dei presidi delle forze dell’ordine sul territorio”. Lo ha ribadito il sindaco Enzo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Sicurezza nelle stazioni, il Siulp di Latina rilancia: “Subito un presidio PolFer””Latina, 26 marzo 2026 – Torna al centro del dibattito il tema della sicurezza nelle stazioni ferroviarie della provincia di Latina. Leggi anche: Più sicurezza in Brianza: "Un nuovo commissariato e un presidio della Polfer" Si parla di: L’area della stazione: Sarà rinnovata e viva, sicurezza al primo posto. Sicurezza a Cesena, il sindaco insiste: Dateci un presidio della Polizia ferroviaria alla stazioneSicurezza a Cesena, il sindaco Enzo Lattuca ha ribadito un tema caldo oggi alla festa della Polizia di Stato: La riqualificazione dell’area della ... corriereromagna.it L’area della stazione: Sarà rinnovata e viva, sicurezza al primo postoIl sindaco Lattuca e l’assessora Mazzoni nel cantiere in via di completamento La piazza sarà fruibile quando sarà disponibile un cartellone di eventi e iniziative. ilrestodelcarlino.it