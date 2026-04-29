Biennale di Venezia il ministro Giuli invia gli ispettori alla Fondazione di Buttafuoco dopo il al padiglione della Russia

Il ministro ha deciso di inviare degli ispettori alla Fondazione di Buttafuoco in seguito all’evento al padiglione della Russia durante la Biennale di Venezia. Oggi sono previste le visite ufficiali, in cui verranno esaminati i documenti e le strutture della fondazione. La visita si inserisce in un’indagine sul rispetto delle normative e delle procedure legate all’organizzazione degli spazi espositivi.

La Biennale di Venezia sotto la lente del ministero. Sono attesi oggi gli ispettori inviati dal ministro della Cultura Alessandro Giuli a Cà Giustinian per acquisire informazioni in relazione all’allestimento del padiglione russo alla imminente Biennale Arte 2026, la cui vernice si terrà dal 5 all’8 maggio. I funzionari sono attesi in Laguna in queste ore. Alla base dei nuovi controlli la decisione della Giuria internazionale di escludere dai premi Russia e Israele, in quanto guidati da leader “ accusati di crimini contro l’umanità “. I funzionari sono stati mandati alla Fondazione presieduta da Pietrangelo Buttafuoco con l’incarico di fare verifiche e approfondimenti legati alla gestione dell’edizione 2026 dell’Esposizione Internazionale d’Arte.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Biennale di Venezia, il ministro Giuli invia gli ispettori alla Fondazione di Buttafuoco dopo il al padiglione della Russia Notizie correlate Biennale, Buttafuoco strappa con Giuli: “Padiglione della Russia, non abbiamo violato le norme”. E il ministro valuta la “sfiducia”Venezia, 17 marzo 2026 – Continua ad abbassarsi pericolosamente la temperatura in Laguna. Leggi anche: Biennale di Venezia, Buttafuoco si gioca la carta del padiglione dei dissidenti di Buttafuoco per disinnescare il caso Russia Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Giuria Internazionale della Biennale Arte 2026; Biennale Arte 2026, la giuria ignorerà i padiglioni di Russia e Israele; Silenzio e contemplazione, la Santa Sede alla Biennale di Venezia; La Commissione europea taglia due milioni di euro alla Biennale di Venezia per il ritorno del padiglione russo. Biennale Venezia, il ministero della Cultura manda gli ispettori: accertamenti su padiglione russoI nuovi controlli sarebbero legati alle polemiche seguite all'esclusione di Russia e Israele dai premi che la giuria internazionale assegnerà il 9 maggio ... quotidiano.net Biennale di Venezia nel caos: controlli degli ispettori del Ministero su Russia, Iran e IsraeleControlli a Venezia sul caso padiglioni Russia, Iran e Israele: tensione alla vigilia dell’apertura della Biennale ... tg.la7.it Il ministero della Cultura ha inviato gli ispettori alla Biennale di Venezia: obiettivo, acquisire informazioni sulla riapertura del Padiglione russo alla prossima Esposizione d'arte, al via il 9 maggio #ANSA - facebook.com facebook Israele contro la Biennale di Venezia: “Spettacolo di propaganda politica anti-israeliana” x.com