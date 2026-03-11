Russia alla Biennale di Venezia Tensione tra Giuli e Buttafuoco

Alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale, il Padiglione Italia ha suscitato tensioni tra due figure di rilievo, Giuli e Buttafuoco. La presentazione dell’allestimento ha messo in luce divergenze pubbliche tra i due, che hanno espresso opinioni contrastanti sulla mostra. La vicenda ha attirato l’attenzione di pubblico e media, portando alla ribalta il dibattito interno alla rappresentanza italiana.

La presentazione del Padiglione Italia alla 61a Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia che aprirà il 9 maggio è la miccia che riaccende la polemica tra il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il presidente della Fondazione La Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco per la partecipazione della Russia. Ma intanto si mobilitano le cancellerie europee con i ministri della Cultura e degli Esteri di ben 22 paesi, Ucraina compresa, che hanno sottoscritto una lettera per invitare la dirigenza della Biennale a "riconsiderare la partecipazione della Federazione Russa" all'Esposizione perché "inaccettabile nelle attuali circostanze".