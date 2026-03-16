Mini jihadisti già tra di noi e non così mini Allarme radicalizzazione islamica

Negli ultimi mesi sono stati individuati alcuni giovani coinvolti in attività radicali legate all'estremismo islamico. La questione riguarda individui già presenti nelle comunità, alcuni ancora minorenni, che si sono avvicinati a ideologie radicali. Le autorità stanno monitorando diversi casi e hanno avviato indagini per capire meglio la portata di questa situazione. Sul tema si susseguono dibattiti e analisi di esperti e politici.

Adesso vediamo se i soliti noti della giustificazione a tutti i costi, della sociologia "prêt-à-porter", verranno a dirci che non c'è problema, che è tutto normale (o magari che è colpa nostra, che non sappiamo integrare). I numeri parlano chiaro: in Italia, dietro le sbarre degli Istituti Penali per Minorenni (IPM) o nelle comunità educative, si nasconde un fenomeno allarmante: la radicalizzazione islamica tra i giovani, spesso di seconda generazione. Non si tratta di casi isolati, ma di un trend in espansione assai significativa: sono ben 19 i minori detenuti per reati legati all'apologia del terrorismo jihadista, al reclutamento o ad atti preparatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mini jihadisti già tra di noi (e non così mini). Allarme radicalizzazione islamica Articoli correlati Mini rugby e mini calcio all'oratorio per sport e inclusione: la missione dell'associazione KekambasL'associazione sportiva opera da quattro anni all’interno della parrocchia dei Santi Protomartiri Romani e in collaborazione con don Alessandro... Il marsupio che diventa mini bag a tracolla è l’accessorio cool, a prezzo mini, da indossare da mattina a seraL'accessorio più cool del momento? Un marsupio che si trasforma in una mini bag a tracolla.