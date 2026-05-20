Terrorismo islamico arrestato minore tunisino radicalizzato

Da firenzetoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato un minore tunisino di 15 anni con l’accusa di aver preso parte a attività di radicalizzazione e arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. L’ordinanza di custodia in un istituto penale per i minorenni è stata eseguita in seguito a indagini che hanno portato a questa misura cautelare. Il giovane è stato fermato e trasferito presso una struttura di detenzione minorile, mentre proseguono le verifiche sugli eventuali contatti e reti di supporto.

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La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in Istituto Penale per i Minorenni nei confronti di un ragazzo tunisino di 15 anni, indagato per il reato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento è stato emesso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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