Terrorismo islamico arrestato minore tunisino radicalizzato

La polizia ha arrestato un minore tunisino di 15 anni con l’accusa di aver preso parte a attività di radicalizzazione e arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. L’ordinanza di custodia in un istituto penale per i minorenni è stata eseguita in seguito a indagini che hanno portato a questa misura cautelare. Il giovane è stato fermato e trasferito presso una struttura di detenzione minorile, mentre proseguono le verifiche sugli eventuali contatti e reti di supporto.

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