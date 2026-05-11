Piazza San Francesco a Capuana | minaccia la dipendente di un bar brandendo un coltello

Nel pomeriggio di oggi, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 41 anni del Burkina Faso in piazza San Francesco a Capuana. L’uomo è stato fermato mentre brandiva un coltello e si trovava in un bar. L’arresto è avvenuto per porto di arma non autorizzata in un’area frequentata da molte persone. La vicenda ha coinvolto anche una dipendente del locale, che si trovava nel suo posto di lavoro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel pomeriggio odierno, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne del Burkina Faso, per porto di armi per cui non è ammessa licenza in luoghi in cui vi sia concorso o adunanza di persone. In particolare, gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal Questore di Napoli a seguito dei fatti avvenuti domenica pomeriggio in piazza San Francesco a Capuana, sono prontamente intervenuti nella medesima piazza dove il prevenuto, armato di coltello, stava minacciando una dipendente di un bar. La prontezza degli agenti ha impedito il rapido degenerare della situazione; gli operatori, infatti, hanno immediatamente disarmato e bloccato il 41enne e sequestrato il coltello a serramanico con lama di 8 cm circa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piazza San Francesco a Capuana: minaccia la dipendente di un bar brandendo un coltello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tentata rapina e lancio di pietre in piazza San Francesco: la vittima estrae un coltello, un arresto e una denunciaLite, nella notte del 2 maggio, in piazza San Francesco: a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, la Polizia di Stato,... Leggi anche: Svaligia tre negozi nel centro di Bari e minaccia una dipendente con un coltello Argomenti più discussi: Giorno della Memoria per le vittime del terrorismo, sabato 9 maggio la cerimonia in piazza San Francesco; Rapina in piazza San Francesco a Salerno, arrestato uno straniero; Teramo, la nuova autostazione di piazza San Francesco verso il completamento; L’autostazione di piazza San Francesco a Teramo è finalmente pronta. LA RICERCA DELLA SPERANZA, per un mondo più umano (Alba Edizioni). Presentazione del nuovo libro (postumo) di Pierluigi Di Piazza nell'ambito del Festival @vicinolontano Domenica 10 maggio 2026, ore 9.30 Chiesa di San Francesco a Udine. Altre in x.com Pugnale singolo - Combattimento storico in sparring - Francesco VS Raffaele reddit Napoli, Piazza San Francesco a Capuana: minaccia la dipendente di un bar brandendo un coltello, arrestato 41enneAncora violenza a Napoli, in zona Capuana. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne del Burkina Faso, per porto di armi per cui non è ammessa licenza in luoghi in cui vi ... ilmattino.it