Svaligia tre negozi nel centro di Bari e minaccia una dipendente con un coltello

Nella serata del 6 marzo, un uomo di 24 anni di nazionalità romena è stato arrestato nel centro di Bari con l’accusa di aver svaligiato tre negozi e di aver minacciato una dipendente con un coltello. L’individuo è stato fermato dalle forze dell’ordine e ora si trova in stato di arresto.

Preso l'autore dei furti. Il giovane si era introdotto in tre esercizi commerciali del centro cittadino portando via borse, portafogli e altri articoli per 10mila euro Un 24enne di nazionalità romena è stato arrestato nella serata del 6 marzo nel centro di Bari con l'accusa di rapina, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è stato effettuato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Bari Centro, con il supporto del personale dell'Esercito Italiano impegnato nell'operazione Strade Sicure. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, il giovane si aggirava per le vie del centro cittadino portando con sé un sacco in cellophane di colore verde.

Rapina un negozio in viale d'Annunzio e minaccia il dipendente con un coltello: rintracciato dai carabinieriAvrebbe prima preso l’incasso e alcuni beni esposti nel negozio e poi, per fuggire, avrebbe minacciato il dipendente con un coltello.

