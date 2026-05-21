Minacce e violenze contro padre e sorella | 39enne arrestato

I Carabinieri di Frosinone hanno arrestato un uomo di 39 anni, disoccupato, con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’arresto è stato disposto a seguito di indagini relative a una serie di minacce e atti violenti rivolti al padre convivente e alla sorella. Le autorità hanno raccolto elementi che indicano comportamenti estorsivi ripetuti nei confronti delle due persone, portando alla misura restrittiva. Il procedimento si è concluso con l’esecuzione dell’ordinanza.

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