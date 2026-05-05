La voglio sfilettare minacce di morte e violenze inaudite contro moglie e amante | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver rivolto minacce di morte e compiuto violenze contro la moglie e un’altra donna. Secondo le accuse, le vittime sono state oggetto di vessazioni e maltrattamenti ripetuti, anche davanti ai figli. Le autorità hanno sequestrato materiali e documenti utili alle indagini. L’indagato è stato portato in commissariato e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La loro vita era diventata un inferno. Vessate, maltrattate, vittime di continue minacce e umiliazioni anche davanti ai figli. Un’escalation di violenza brutale, sistematica e senza freni, consumata tra le mura domestiche e nelle relazioni extraconiugali, è stata stroncata grazie all'intervento.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Schiaffi, calci e minacce di morte alla moglie: arrestato 56enne, le violenze andavano avanti da 25 anniUn 56enne è stato arrestato dai Carabinieri a Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) per violenze fisiche e psicologiche sulla moglie. Violenze e minacce di morte alla madre: arrestato un 31enneÈ stato arrestato l'1 aprile un uomo di 31 anni, accusato di violenze e maltrattamenti nei confronti della madre. Contenuti e approfondimenti Si parla di: San Ferdinando, la voglio sfilettare: violenze e minacce di morte contro moglie e amante, arrestato. La voglio sfilettare: l'escalation di violenza e le minacce di morte contro la moglie, i figli e l'amante di un uomo di San FerdinandoUn’escalation di violenza brutale, sistematica e senza freni, consumata tra le mura domestiche e nelle relazioni extraconiugali, è stata stroncata dall’intervento dei Carabinieri della Stazione di San ... reggio.gazzettadelsud.it La voglio sfilettare: violenze su moglie e amante, calabrese in manettedagine avviata senza denuncia grazie ai sospetti dei carabinieri: ricostruito un quadro di maltrattamenti sistematici e minacce di morte davanti ai figli m ... zoom24.it