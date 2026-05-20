Meghan e Harry le foto inedite per gli 8 anni di matrimonio La toccata e fuga della Duchessa e Londra dove non tornava dal 2022
Meghan Markle e il principe Harry hanno celebrato il loro ottavo anniversario di matrimonio, con una serie di foto inedite condivise sui social. La coppia, che si è sposata nella Cappella di San Giorgio a Windsor, non era apparsa pubblicamente a Londra dal 2022. La Duchessa ha fatto una breve visita nella capitale britannica, che non visitava da diverso tempo, prima di tornare negli Stati Uniti. L'evento ha attirato l'attenzione di molti seguaci, che hanno commentato la ricorrenza sui canali ufficiali.
A otto anni esatti dalle nozze celebrate nella Cappella di San Giorgio a Windsor, Meghan Markle e il principe Harry festeggiano il loro anniversario di matrimonio. Per l'occasione, la Duchessa di Sussex ha pubblicato su Instagram due caroselli di fotografie inedite della cerimonia del 19 maggio 2018, accompagnate dalla didascalia "Eight years ago today.". Oltre a un video recente dei festeggiamenti intimi nella loro casa in California, con una torta al limone e candeline. Le immagini d’autore, principalmente in bianco e nero, documentano momenti r imasti finora privati: il primo ballo degli sposi a Frogmore House, i brindisi durante il ricevimento e i preparativi della giornata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Meghan Markle Rolls-Royce Phantom Message Sparks Royal Wedding Power Shock
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