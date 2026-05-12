Sono state pubblicate le prime immagini di un film che vede protagonisti attori noti, tra cui una attrice e un attore già riconoscibili nel cinema internazionale. La pellicola, diretta da un regista in concorso a Cannes 2026, narra la storia di due fratelli che cercano di realizzare il Sogno Americano negli anni Settanta. Tra i protagonisti figurano anche un attore noto per i ruoli intensi e un altro che ha recentemente recitato in una pellicola di grande rilievo.

Anche Adam Driver nella pellicola di James Gray in concorso a Cannes 2026 che racconta il tentativo di due fratelli di realizzare il Sogno Americano negli USA degli anni '70. Tra i pochi titoli americani ricchi di star star presenti nell'edizione del Festival di Cannes al via oggi uno dei più attesi è Paper Tiger, nuova fatica di James Gray chie riunisce le star Miler Teller, Scarlett Johansson e Adam Driver. Non passa inosservato il look anni '70 di Teller e Johansson, che interpretano una coppia nel film, anticipato dalle prime foto diffuse da Vanity Fair. Le immagini svelano la trasformazione fisica di Miles Teller, che indossa un paio di pesanti occhiali da vista, vistose basette e ha i capelli ricci, e di Scarlett Johansson, anche lui con occhiali e .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scarlett Johansson e Miles Teller irriconoscibili nelle prime foto di Paper Tiger

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