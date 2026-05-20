All’arrivo a Cannes per presentare il suo nuovo film, un attore ha dichiarato di aver smesso di concedere interviste alla stampa scritta, sostenendo che spesso le sue parole vengono travisate. La scelta di non partecipare più a colloqui con i media arriva dopo aver espresso il suo disappunto riguardo alle modalità con cui vengono riportate le sue dichiarazioni. La questione ha attirato l’attenzione mentre l’attore si trovava sul red carpet per l’anteprima del film.

L'attore, arrivato a Cannes per presentare il film Paper Tiger, ha svelato quando ha perso la fiducia nei confronti della stampa scritta. Miles Teller, arrivato al Festival di Cannes per presentare il film Paper Tiger, ha spiegato il motivo per cui ha smesso di rilasciare interviste con la stampa scritta. La sua fiducia nei confronti dei giornalisti è infatti stata messa a dura prova nel 2015, dopo un articolo pubblicato da Esquire. L'esperienza negativa di Teller Tra le pagine del magazine l'attore veniva descritto come 'un po' uno stronzo', sostenendo che proprio questa sua caratteristica lo avrebbe aiutato a 'conquistare il mondo'. L'intervista si apriva con la discutibile frase: "Ti trovi seduto di fronte a Miles Teller al ristorante Luminary di Atlanta . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Miles Teller contro la stampa: "Non rilascio interviste perché le cose vengono travisate"

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