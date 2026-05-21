Milano un banco vuoto al mercato per l’allarme sulle api di Rigoni

A Milano, un banco del mercato di Porta Romana è rimasto vuoto, suscitando preoccupazioni tra i cittadini. La causa è legata a un allarme sulle api, che ha fatto sorgere interrogativi circa le conseguenze di una loro scomparsa improvvisa. La scena ha attirato l’attenzione di chi frequenta il mercato, evidenziando l’importanza di questi insetti per l’ambiente e l’agricoltura. La presenza o assenza delle api sembra diventata un tema di discussione tra i passanti e gli operatori del settore.

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? Domande chiave Cosa accadrebbe ai nostri piatti se sparissero improvvisamente le api?. Perché un banco vuoto a Porta Romana ha allarmato i milanesi?. Come influisce la scomparsa degli impollinatori sul prezzo della spesa?. Chi sono i custodi che proteggono la nostra sicurezza alimentare?.? In Breve Iniziativa promossa dalla Fondazione Campagna Amica creata da Coldiretti a Milano.. L'impatto dei pesticidi e cambiamenti climatici minaccia la biodiversità globale.. Produzione Mielbio basata su una rete di piccoli apicoltori dell'Altopiano di Asiago.. Lavorazione a temperatura ambiente per preservare nutrienti e aromi del miele.. Il mercoledì 20 maggio al Mercato Coperto di Porta Romana a Milano, un banco privo di frutta e verdura ha attirato l’attenzione dei passanti per sensibilizzare sulla Giornata Mondiale delle Api. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, un banco vuoto al mercato per l’allarme sulle api di Rigoni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Un banco vuoto alla De André: specialisti in aiuto dei compagni di LouisIl 12enne ha perso la vita precipitando dall’attico di un palazzo di otto piani di via Piave. Lotta allo spreco e sostenibilità, al mercato centrale nasce il Banco 13: "Nuova vita al cibo ancora buono"Ridurre lo spreco alimentare, dare nuova vita al cibo ancora buono e restituire alla comunità ciò che rischierebbe di diventare rifiuto. Milano, auto sfonda il muro di un parcheggio e resta sospesa nel vuoto: tragedia sfiorataTragedia sfiorata nella tarda mattinata di giovedì in un’autorimessa di via Giacomo Zanella, a Milano. Un uomo di 84 anni, a causa di una manovra errata mentre stava uscendo dal parcheggio multipiano, ... affaritaliani.it Milano, 84enne al volante sfonda la vetrata del garage: l’auto resta sospesa nel vuotoA Milano, in via Giacomo Zanella, un uomo di 84 anni ha sfondato il muretto vetrato del garage al primo piano dopo una manovra errata, ritrovandosi con l’auto sospesa nel vuoto. L’incidente è avvenuto ... affaritaliani.it