Un banco vuoto alla De André | specialisti in aiuto dei compagni di Louis

La scuola del quartiere Porto-Saragozza si è svegliata con un banco vuoto dopo la morte di Louis Pisha, un ragazzo di 12 anni deceduto dopo essere caduto dall’attico di un palazzo di otto piani in via Piave. La comunità scolastica e i compagni di classe sono rimasti colpiti dall’accaduto, mentre specialisti sono stati chiamati ad aiutare i giovani coinvolti. La notizia ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali.

Il 12enne ha perso la vita precipitando dall’attico di un palazzo di otto piani di via Piave. Mercoledì il rientro a scuola e la necessità di un aiuto La comunità scolastica del quartiere Porto-Saragozza si è risvegliata sotto choc per la prematura scomparsa di Louis Pisha, il bimbo di 12 anni, morto precipitando dall’attico del palazzo di otto piani di via Piave, 6. Louis aveva frequentato le elementari Monterumici e ora le medie De André. Come riferisce Il Resto del Carlino, la preoccupazione principale della scuola è ora la gestione del trauma per gli studenti. Il rientro in aula, fissato per mercoledì 8 aprile dopo la pausa pasquale, si preannuncia un omento molto difficile. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

“Aiuto!” poi il vuoto: il dramma di Louis sul tetto, il dettaglio della finestra forzata e l’ipotesi del selfieCosa è successo davvero sul tetto di via Piave a Bologna? Non solo una tragica caduta.

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