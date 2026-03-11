Lotta allo spreco e sostenibilità al mercato centrale nasce il Banco 13 | Nuova vita al cibo ancora buono

Al mercato centrale è stato inaugurato il Banco 13, un progetto dedicato alla lotta allo spreco alimentare e alla sostenibilità. L’obiettivo è ridurre gli scarti e recuperare il cibo ancora buono, destinandolo alla comunità invece di lasciarlo andare sprecato. Il banco si propone di offrire un’alternativa concreta al rifiuto alimentare, favorendo pratiche più responsabili e sostenibili.

Ridurre lo spreco alimentare, dare nuova vita al cibo ancora buono e restituire alla comunità ciò che rischierebbe di diventare rifiuto. È questo l’obiettivo di Banco 13, l’iniziativa promossa da AampsRetiAmbiente, Comune di Livorno, Confservizi Cispel Toscana e Consiglio del Cibo – nell’ambito. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

