Milano tragico scontro piazza Carbonari | moto si spezza in due muore ragazzo di 27 anni

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di giovedì 21 maggio in viale Marche, vicino a piazza Carbonari, a Milano. Una moto si è divisa in due parti, coinvolgendo il giovane centauro di 27 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incidente.

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