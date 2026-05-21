Milano tragico scontro piazza Carbonari | moto si spezza in due muore ragazzo di 27 anni
Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di giovedì 21 maggio in viale Marche, vicino a piazza Carbonari, a Milano. Una moto si è divisa in due parti, coinvolgendo il giovane centauro di 27 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incidente.
Un ragazzo di 27 anni è morto nel pomeriggio di giovedì 21 maggio, in un incidente stradale in viale Marche, all'altezza di piazza Carbonari. A perdere la vita è stato un giovane motociclista, all'altezza del cavalcavia tra viale Marche e viale Lunigiana, poco prima delle 18. Due vittime della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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